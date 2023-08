Preklicano iskanje mladoletnega fanta Lokalec.si Pogrešan je bil 15-letnik iz Kranja. Policija je preklicala iskanje pogrešanega 15-letnika iz Kranja, saj so ga našli. Z njim je vse v redu, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Mladeniča so sicer pogrešali od četrtka popoldne.

