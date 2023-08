Število primerov obolelih s covidom-19 po svetu je v zadnjem mesecu naraslo za 80 odstotkov, so danes sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Ocenjujejo, da je število okužb naraslo zaradi pojava nove različice koronavirusa, večjega števila potovanj in slabše odpornosti. Po podatkih WHO so od 10. julija do 6. avgusta zabeležili skoraj 1,5 milijona okužb, kar je 80 odstotkov več kot m ...