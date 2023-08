Po navadnih žarnicah se poslavljajo tudi fluorescenčne in halogenske sijalke SiOL.net Z letošnjim septembrom se bodo skladno z evropskima direktivama o vsebnosti nevarnih snovi in o energijski učinkovitosti z evropskega trga postopoma začeli umikati še nekateri tipi fluorescenčnih in halogenskih sijalk, opominja Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS).

