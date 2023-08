V Kosezah pri Ilirski Bistrici imajo po tornadu še vedno veliko dela. Hitijo pokrivati strehe tistih hiš, ki jih je tornado prejšnji ponedeljek močno poškodoval. Župan občine Ilirska Bistrica Gregor Kovačič je dejal, da so imeli prebivalci nekaj težav pri nakupu materiala, vendar so dobili strešno kritino in lahko začeli delo.