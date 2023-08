Oba olimpijska krosa in cestna dirka članov do 23 let RTV Slovenija Spored gorskega kolesarstva na svetovnem prvenstvu se bo danes v Glasgowu končal že z olimpijskim krosom. Ob 12. 30 bo na sporedu tekma dam (tudi s Tanjo Žakelj in Vito Movrin), ob 16. 30 pa bodo nastopili še člani (Rok Naglič).

