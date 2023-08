Bolnišnica Topolšica z razpisom za direktorja in strokovnega direktorja RTV Slovenija Bolnišnica Topolšica je objavila razpis za direktorja in strokovnega direktorja. Prijava na razpis bo pravočasna, če bo pisna vloga z dokazili na naslov bolnišnice prispela do 15. septembra.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Robert Golob

Luka Dončić

Romana Lesjak

Marjan Šarec