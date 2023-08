Zvezno sodišče v New Yorku je ustanovitelja propadle kriptomenjalnice FTX iz hišnega pripora poslalo nazaj za rešetke, kjer bo počakal na konec sodnega postopka. Ugotovili so, da je Sam Bankman-Fried iz hišnega pripora skušal vplivati na priče, saj je medijev posredoval dokumente, s katerimi je pritiskal na priče in jih zastraševal. Branil se bo torej iz pripora.