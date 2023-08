Trener Janja Garnbret: To, kar počne Janja, je zunajzemeljsko SiOL.net Padec Janje Garnbret na drugem balvanu polfinala v olimpijski kombinaciji na svetovnem prvenstvu v Bernu v Švici je bil bistveno resnejši, kot so dajala vtis poznejša zagotovila najboljše plezalke v zgodovini. "Če Mateja (fizioterapevta Bombača iz Rehaba, op. a.) v Bernu ne bi bilo z nami, bi bilo za Janjo tekme konec," poudarja njen trener Roman Krajnik, ki ima v mislih že začrtan program treningov do olimpijskega nastopa. "Priprave na Pariz začneva 1. novembra!" sporoča Krajnik, ki pravi, da je to, kar počne njegova varovanka, zunajzemeljsko.

