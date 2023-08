Danes je mednarodni dan mladih. Združeni narodi so leta 1999 ta dan namenili mladim in opozarjanju na njihov položaj, vlogo v družbi, pravice in dolžnosti. Mladi si želijo, da se svet poda na pot zelenega prehoda, ki bo ključnega pomena za odzivanje na svetovno podnebno krizo. Tema letošnjega dne je Zelena znanja za mlade: na poti k trajnostnemu svetu. “V svetu, v katerem se zavedamo pomembnosti z ...