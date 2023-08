Na Konjskem Špiku se je poškodoval plezalec Primorski dnevnik Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gorski reševalci in reševalci finančne policije so danes posredovali na Konjskem Špiku pri Tablji, kjer se je poškodoval plezalec. Ponesrečil se je, medtem ko je plezal v navezi, pri čemer je utrpel več poškodb. Na kraj je priletel zdravstveni helikopter. Moškemu je zdravstveno osebje na kraju nudilo najnujnejšo pomoč, nato so ga prepeljali ...

