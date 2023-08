Na Havajih odprli tožilsko preiskavo požarov, ki so terjali najmanj 67 življenj Politikis Na Havajih se še naprej spopadajo s posledicami požarov, ki so od torka terjali najmanj 67 življenj. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je neuradno pogrešanih še okoli 1000 ljudi. Pravosodni organi so v luči kritik na račun domnevno neustreznega ukrepanja oblasti sprožili preiskavo najhujše naravne nesreče v zgodovini tega ameriškega otočja. Havajska generalna tožilka Anne […]

