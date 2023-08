Bono in The Edge znova v Sarajevu, tokrat kot gosta uvodne projekcije filmskega festivala RTV Slovenija Filmski festival v Sarajevu je odprl dokumentarec Poljubite prihodnost režiserja Nenada Cicin-Saina, v katerem se med drugim pojavijo člani zasedbe U2, ki je leta 1997 nastopila v tem mestu. Projekcije sta se tudi udeležila tudi Bono in The Edge.

