V občini Ruše so danes svečano odprli in predali namenu obnovljeni most čez Lobnico na stari cesti na Glažuto. Most je bil od leta 2012 zaradi dotrajanosti zaprt za promet. Občini je takrat pomagalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, ki je za eno leto posodilo pontonski most. Zadnja leta so v Rušah resno pristopili k sanaciji obstoječega mostu, katerega obnova je stala 113. ...