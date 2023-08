Kučanov prijatelj Dodik ne priznava obtožnice tožilstva BiH in napoveduje tožbo Demokracija Piše: C. R., STA Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je danes sporočil, da ne priznava obtožnice, ki jo je zaradi nepriznavanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH v petek vložilo državno tožilstvo. Obenem je napovedal tožbo proti tožilcu, ki je podpisal obtožnico. To sicer mora potrditi še sodišče BiH. Dodik je na novinarski konferenci v Banjaluki po poročanju hrvaške ...

