Rejnik lahko postane nekdo, ki ne le, da ima rad otroke, ampak v globini čuti, da bi nekomu lahko dal presežek svoje ljubezni, ki je sočuten do »ranjenega« otroka, ki pride v njegov dom, ga sprejme kot svojega in mu želi pomagati. ... Igor Lesinšek iz Pišec v brežiški občini je rejnik že 17 let. Z ženo Mihelko sta do zdaj postala rejniška starša že osmim otrokom, eno deklico sta celo posvojila. Z ...