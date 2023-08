Neža Klančar drugi dan EP do 23 let do zlata in državnega rekorda Dnevnik Slovenska plavalka Neža Klančar je drugi dan evropskega prvenstva mlajših članov in članic v irskem Dublinu osvojila zlato kolajno na 50 m prosto. S časom 24,76 pa je postavila tudi državni rekord. Triindvajsetletna Ljubljančanka je bila štiri...

