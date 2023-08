Olmo s klasičnim hat-trickom močno ranil bavarski ponos 24ur.com Nogometaši Leipziga so v nemškem superpokalu s 3:0 ugnali Bayern München na njegovi Allianz Areni in osvojili prvo tovrstno lovoriko, Bavarci pa so ostali pri desetih. Vse tri gole je dosegel španski reprezentant Dani Olmo.

