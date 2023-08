Ormoške lagune: od industrijskega območja do zanimive izletniške točke SiOL.net Naravni rezervat Ormoške lagune, ki je nastal na območju bazenov za odpadne vode zdaj že zaprte Tovarne sladkorja Ormož, je pomembno gnezdišče vodnih ptic in ključno postajališče za ptice selivke v Sloveniji. Obenem je zanimiva točka za obiskovalce, kjer lahko ti uživajo v miru in opazovanju narave.

