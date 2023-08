Čudovit meteorni roj Perzeidov skozi objektiv našega fotografa Matica Štojsa Lomovška Demokracija Piše: C. R. V noči na nedeljo smo lahko na nebu opazovali vsakoletni meteorni roj Perzeidov, ki veljajo za najhitrejše in najsvetlejše meteorje. “Solze svetega Lovrenca” je v objektiv ujel tudi urednik fotografije pri Demokraciji Matic Štojs Lomovšek. Perzeidovi meteorji so majhni kosi kometa Swift Tuttle, ki obkroži Sonce vsakih 133 let. Koščki zažarijo, ko z veliko hitrostjo potujejo skozi Zemlj ...

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Tim Gajser

Matic Tasič

Janez Janša