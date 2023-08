Slovenki z najhitrejšima časoma napovedali nov boj za odličje SiOL.net Zadnji dan evropskega plavalnega prvenstva do 23 let bomo v finalu še enkrat spremljali obe slovenski plavalki, ki sta na tem prvenstvu že osvojili medaljo. Zlato Nežo Klančar in bronasto Janjo Šegel. Obe pa tokrat v finale vstopata z najboljšim izidom kvalifikacij.

