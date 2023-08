New York Italiji vrnil ukradene starine v vrednosti 3,2 milijona evrov 24ur.com Mesto New York je ta teden Italiji vrnilo več deset ukradenih starin v vrednosti skoraj 3,5 milijona ameriških dolarjev oz. 3,2 milijona evrov. Vrnitev starin sodi med prizadevanja ameriške metropole, da se znebi slovesa ključnega in globalnega središča za nezakonito trgovino z umetninami.