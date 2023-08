Ko boste prebrali to sporočilo policistov, boste dobili kurjo polt zurnal24.si Medvoški policisti so danes poslali prav posebno sporočilo. "Spoznali smo, kako nepogrešljiv partner pri policijskem poslanstvu ste občanke in občani," so zapisali. Sporočilo v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Tim Gajser

Matic Tasič

Janez Janša