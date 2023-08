Povratnik v Ljubljani novi kapetan Olimpije 24ur.com Pred prvo pripravljalno tekmo v sezoni in dober mesec dni pred začetkom sezone v ligi ICEHL, so se pri ljubljanski HK SŽ Olimpij odločili za menjavo kapetana. To bo po novem povratnik v Ljubljani in hkrati najizkušenejši član moštva Žiga Pavlin. Dosedanji kapetan Žiga Pance in novinec Trevor Gooch pa bosta opravljala vlogo pomočnika kapetana.

