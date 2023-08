Ganljiva zahvala občanom, ki so s 'človeško verigo' reševali življenja 24ur.com "V teh dneh policisti prejemamo številne zahvale ljudi, ki smo jim med poplavami pomagali. Vendar pa se moramo zahvaliti tudi mi: brez vas nam marsikdaj ne bi uspelo!" sporočajo policisti. Posebej so poudarili reševalno akcijo v Medvodah, ko so občani brez razmišljanja pristopili k policistom in naredili "človeško verigo".

