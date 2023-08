Josip Iličić zagotovil zmago Mariboru, Celjani zanesljivo odpravili Rogaško SiOL.net Mariborčani so v četrtem krogu 1. SNL prišli še do tretje zaporedne zmage, na domačem Ljudskem vrtu so z 2:1 premagali Bravo, pri obeh zadetkih pa je sodeloval izvrstni Josip Iličić. Celjani so doma z 2:0 odpravili Rogaško, ki tako ostaja brez točke. Olimpija je v soboto z 2:1 premagala Domžale, tekmo je zaradi poškodbe predčasno končal Timi Max Elšnik. Aluminij je za prvo zmago sezone z 2:0 premagal Radomlje. Ponedeljek je rezerviran za Koper in Muro.

