Na območju PU Maribor odkrili ukradeno vozilo Lokalec.si Policisti Policijske postaje Lenart so v naselju Benedikt opravili ogled najdenega odtujenega osebnega avtomobila, na katerem so bile nameščene druge registrske tablice. Policisti z zbiranjem obvestil, v smislu izsleditve storilca kaznivega dejanja nadaljujejo, so še sporočili iz PU Maribor.

