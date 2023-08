Dejan Grabić ni več trener Mure Maribor24.si Slovenski nogometni prvoligaš Mura je z današnjim dnem prekinil sodelovanje s trenerjem članske ekipe Dejanom Grabićem. Do nadaljnjega, vključno z današnjo tekmo, bo ekipo vodil pomočnik trenerja Darjan Slavic, so zapisali pri Muri. Klub zapuščata tudi pomočnik trenerja Rok Hanžič in kondicijski trener Jan Košir, so še zapisali na klubski spletni strani. Upravni odbor bo o imenovanju novega trener ...

