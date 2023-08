55-letnik padel na Prisojniku in se hudo poškodoval Primorske novice Včeraj okoli 11.30 je novogoriški operativni klicni center prejel obvestilo o gorski nesreči na Prisojniku. Na kraju je posredovala posadka helikopterja letalske policijske enote, ki je ugotovila, da je 55-letni planinec hodil po Slovenski poti iz Prisojnika proti Vršiču. Med hojo je klecnil in padel pod pot na višini 2200 metrov. Moški se je pri padcu hudo poškodoval, reševalci so ga odpeljali v bolnišnico.

