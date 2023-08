Avstrijska policija na Dunaju išče storilca oz. skupino storilcev treh napadov na brezdomce. Dva brezdomca sta umrla, ena brezdomka pa je bila huje ranjena, danes poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zadnja žrtev je bil 55-letni moški, ki je umrl v nedeljo. Našli so ga minuli teden, po telesu pa je imel vbodne rane in ureznine, je danes sporočila policija. Pred enim mesecem, 12. julija, so na klop ...