Zaradi koronavirusa prepoved obiska v bolnišnicah v Celju in Ljubljani Maribor24.si Splošna bolnišnica Celje zaradi vdora okužbe z novim koronavirusom z današnjim dnem prepoveduje obiske pacientov, ki se zdravijo na kardiološkem oddelku. Ukrep prepovedi obiskov bo veljal do preklica, so sporočili iz splošne bolnišnice Celje. Enak ukrep je od sobote v veljavi na centru za geriatrično medicino v okviru Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Center se nahaja v Bolnišnici dr. Petra Držaja.

