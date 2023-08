Slovenski asi napeli mišice za poplavljeno državo: 'Pomagam po svojih močeh' 24ur.com Slovenski športniki niso pozabili, kako jih je Slovenija podpirala v dobrem in slabem. Zato zdaj, ko je voda marsikomu uničila vse, to vračajo. V zadnjem tednu se vrstijo donacije, ki jih športniki namenjajo ljudem, ki so jih prizadele uničujoče poplave. Nekateri podarjajo denarne nagrade, drugi pošiljajo prepotrebno opremo, tretji s svojim delom pomagajo na prizadetih področjih in ljudem vlivajo...