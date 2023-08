Dončića v Dallasu čakajo novi soigralci Sportal Moštvo v severnoameriški košarkarski ligi NBA Dallas Mavericks sestavlja igralski mozaik za naslednjo sezono. Kot so sporočili na klubski spletni strani, so pri Dallasu podpisali pogodbe s tremi košarkarji. Zasedbi, v kateri igra slovenski zvezdnik Luka Dončić, so se pridružili Greg Brown III, Jordan Walker in Joe Wieskamp.

