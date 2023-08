Odpoklic: piškoti Dolci della Venezie. Piškoti so bili odpoklicani zaradi zmanjšane organoleptične kakovosti proizvoda.

Podatki o izdelku

Tržno ime: Piškoti petit bio 450g Dolci delle Venezie

Velikost pakiranja: 450 g

Rok uporabe: uporabno najmanj do 6. 9. 2023 in 27. 10. 2023

Distributer: EcorNaturaSi, Italija

Proizvajalec: Dolci delle Venezie, Italija

Izdelek je bil na prodaj v poslovalnicah Kal ...