FOTO: Prvi redni vlak zapeljal po novem odseku med Mariborom in Pesnico Lokalec.si Včeraj, točno eno leto in en dan po preboju novega železniškega predora Pekel, je bil ob 18.05 odprt nov 3,7 kilometra dolg odsek železniške proge med Počehovo in Pesnico, kamor je promet preusmerjen po uspešno zaključeni gradnji novega odseka. Prvi vlak je po novem odseku iz smeri Maribora proti Šentilju zapeljal ob 18.41. Gradnja se je pričela v mesecu septembru 2020 in je obsegala gradnjo dve v ...

Sorodno



Omenjeni Avstrija

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Tanja Fajon

Jože Pučnik

Igor Papič