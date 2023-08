Danes na terenu do 3000 prostovoljcev. V nadaljevanju v ospredju gradbeniki in tehnične ekipe. RTV Slovenija Po ponedeljkovih več kot 12. 000 napotenih prostovoljcih na civilni zaščiti danes pričakujejo med dva in tri tisoč prostovoljcev, ki bodo na teren napoteni prek delavnih nalogov in aplikacije Poplave 2023.

Sorodno