Z nocojšnjo tekmo Italija – Romunija v magičnem vzdušju veronske Arene (ob 20. uri po Rai 3) se bo začelo žensko odbojkarsko evropsko prvenstvo, ki ga tudi letos gostijo štiri države. Poleg Italije še Nemčija,Belgija in Estonija. Na Apeninskem polotoku bodo tekme v skupini B gostili Turin, Monza in Verona. Štiri tekme osmine finala in dve četrtfinalni tekmi pa bodo na sporedu v Firencah. Polfinala ...