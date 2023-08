Na terenu danes pričakujejo okoli tri tisoč ljudi #vŽivo SiOL.net Po ponedeljkovem dnevu solidarnosti, ki je bil namenjen pomoči vsem, ki jih je prizadela vodna ujma, se je na prizadetih območjih posledice poplav po podatkih poveljnika civilne zaščite Sandija Curka zbralo med 11 tisoč in 12 tisoč prostovoljcev, največ v Zgornji Savinjski dolini in na Koroškem. Danes na civilni zaščiti pričakujejo med dva in tri tisoč prostovoljcev, ki bodo na teren napoteni prek delavnih nalogov in aplikacije Poplave 2023.

Sorodno



































































































































































































































































































































Omenjeni MMC

Rdeči križ Najbolj brano Osebe dneva Ana Roš

Primož Roglič

Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša