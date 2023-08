Komaj 21-letni hokejski napadalec Toronta umrl leto in pol po diagnozi možganskega tumorja Politikis Mladi hokejski napadalec severnoameriškega moštva Toronto Maple Leafs, Rus Rodjon Amirov je umrl leto in pol po diagnozi možganskega tumorja, je sporočil njegov agent. Komaj 21-letni hokejist je sezono 2022/23 izpustil zaradi kemoterapije. “Takoj, ko je izvedel za diagnozo, ni želel videti negativne plati in je bil odločen, da bo vsak dan užival z enakim […]

