Več mrtvih v napadih na skrajnem zahodu Ukrajine Dnevnik V nočnih napadih na ukrajinsko mesto Luck, nedaleč od meje s Poljsko, so umrle tri osebe, še trije so bili ranjeni, je sporočil župan Igor Poliščuk. Napadalci so ciljali tudi na bližnji Lvov, kjer so rakete med drugim tudi zadele civilno...

