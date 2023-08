“Policisti vse od začetka najhujše vodne ujme v zgodovini Slovenije aktivno izvajamo naloge za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja na najbolj prizadetih območjih, prav tako z različnimi oblikami sodelovanja nudimo pomoč silam za zaščito in reševanje,” so zapisali na spletni strani policije. Zaradi obsežnosti poplav in njenih posledic je Slovenija preko mehanizmov EU in NATO zaprosila za pom ...