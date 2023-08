V katastrofalnih požarih na Havajih umrlo najmanj sto ljudi, število žrtev bo še naraščalo Dnevnik Skoraj teden dni po tem, ko je havajsko mesto Lahaina na otoku Maui zajel obsežen požar, reševalne ekipe prečesavajo pepel, da bi našle in identificirale žrtve. Doslej so potrdili 99 smrti, guverner Josh Green pa ocenjuje, da bodo vsak dan do...

