Dve leti talibanov v Kabulu: Zatiranje, prazne obljube in revščina 24ur.com Že dve leti je od kar so talibani nasilno vkorakali v Kabul in prevzeli oblast v Afganistanu. Ob prevzemu pa smo lahko slišali nešteto obljub in zagotovil, da bo vse drugače, da bodo ženske imele pravice, da bodo uvedli miroljubno politiko a to so bile očitno le prazne besede. Zatiranje, vse večja revščina, pa tudi lakota so vsakodnevne stvari, s katerimi se soočajo Afganistanci.

