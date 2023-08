Roglič začenja tekmovalno ogrevanje pred Vuelto Sportal S 161 kilometrov dolgo, pretežno ravninsko etapo od mesta Villalba de Duero do Burgosa se bo začela petdnevna etapna dirka po Burgosu, ki bo trajala do 19. avgusta. Številni kolesarji, med njimi tudi Primož Roglič in Jan Tratnik in Domen Novak, jo bodo vzeli kot predpripravo na Dirko po Španiji, ki se bo 26. avgusta v Barceloni začela z ekipnim kronometrom.

