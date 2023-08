Zore ob prazniku Marijinega vnebovzetja o poplavah, solidarnosti in evtanaziji N1 Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore na Brezjah pozval k pomoči prizadetim v ujmi in obsodil evtanazijo. "Človeški pogled se je nevarno zožil. Bolj ali manj vidi tisto, kar mu koristi in ga potrjuje v ošabnih mislih njegovega srca. Njegov jaz je postal merilo vsega," je med drugim povedal Zore.

