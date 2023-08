Do 25. avgusta bo zaprt priključek Ljubljana Vič Dnevnik Na južni ljubljanski obvoznici bo od srede zaradi rekonstrukcije zaprt priključek Ljubljana Vič. Priključek bo zaprt v obe smeri, zapora bo trajala do 25. avgusta, so sporočili iz Darsa. Dela na priključku Ljubljana - zahod (Vič) so stekla junija...

