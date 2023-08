Šentrupert z okolico je tako zelo drugačen od tistega, v katerega se je Jožef Brcar s svojega rojstnega Homa preselil pred desetletji. Za drugačnost širšega šentruperškega območja, z drugimi besedami: za lokalni razvoj, je svoja številna desetletja, zelo veliko zamisli in mnogo ur prostega časa prispeval danes oseminosemdesetletni Jožef Brcar. Za petinšestdeset let dela v gospodarstvu, turizmu in ...