Slaba novica za Manchester City, De Bruyne bo odstoten več mesecev SiOL.net Kapetan belgijske nogometne reprezentance in član evropskega in angleškega prvaka Manchester Cityja, Kevin De Bruyne, bo zaradi poškodbe z igrišč odstoten več mesecev. Kot je poročal The Athletic, je slabo vest za sinjemodre potrdil španski trener Cityja Pep Guardiola.

