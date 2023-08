Kolumbijec Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Burgosu. Na trasi od Villalbe de Duera do Burgosa je bil po 161 km v ciljnem sprintu boljši od Španca Ivana Garcie Cortine in Italijana Edoarda Affinija. Prvi favorit preizkušnje, slovenski as Primož Roglič, je etapo varno zaključil v glavnini.



