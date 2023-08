Javna najemna služba stanovanjskega sklada je oddala samo eno samo stanovanje – je to službo res treba ohraniti? Demokracija Piše: Andrej Žitnik (Nova24TV.si) Stanovanjski sklad RS je lani, prvo leto izvajanja javne najemne službe, pri kateri na trgu najema stanovanja in jih oddaja v podnajem za neprofitno najemnino, sklenil pogodbe za pet stanovanj in eno hišo, letos je dodal le še eno stanovanje. Interesa, da bi skladu oddali stanovanje, je pri lastnikih sicer več, a jih odvrne prenizka najemnina. Javna najemna služba ...

Sorodno