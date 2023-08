Iz Dubilna s petimi odličji Dnevnik Slovenska plavalna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 23 let v Dublinu osvojila pet odličij. Neža Klančar je postala kar trikratna evropska prvakinja. Zmagala je na 50 m delfin (26,02), 50 m prosto (24,76 – državni rekord) in v tekmi na...

